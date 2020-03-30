Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Ужесточение американских санкций против Венесуэлы и внесение президента этой страны Николаса Мадуро в список наркотеррористов не осталось без последствий, однако Россия не собирается оставлять своего союзника без поддержки.

Об этом в понедельник пишет издание American Thinker, комментируя озвученное в субботу, 28 марта, решение российской нефтяной компании «Роснефть» прекратить свою деятельность в Венесуэле и продать имеющиеся там активы.

«Российский государственный гигант «Роснефть» объявил в субботу о том, что прекращает свою деятельность в Венесуэле и продает имеющиеся у него там активы компании, целиком принадлежащей российскому правительству. Тем самым вносятся существенные изменения в экономическую помощь, которую «Роснефть» оказывала находящемуся в сложном положении президенту Николасу Мадуро», — сообщает The Washington Post.

При этом American Thinker отмечает, что решение «Роснефти» продать свои активы в Венесуэле государственной компании, скорее всего, является попыткой обойти санкции.

«Роснефть» — это реально работающая компания, старающаяся извлекать прибыль. А той компании, что «купила» долю, нет нужды приносить прибыль, поскольку она безымянное государственное предприятие, и Россия ее название никому не сообщает, что тоже помогает уходить от дополнительных санкций. Трудно вводить санкции против конкретной компании, если не знаешь ее название», — пишет издание.

В то же время агентство Reuters отмечает, что смена собственников, о которой было объявлен в субботу, по сути означает, что американские санкции против российских компаний, работающих в Венесуэле, в перспективе могут быть направлены непосредственно против самой России.

«А это на первый взгляд говорит о том, что Владимир Путин берет Трампа на «слабо». Он как будто говорит: «Ну, давай, попробуй меня ударить», — отмечает агентство.

При этом издание напоминает, что американский президент Дональд Трамп вводит против Венесуэлы новые ограничительные меры вопреки призывам мирового сообщества в условиях эпидемии коронавируса ослабить уже действующие санкции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что уход «Роснефти» никак не отразится на отношениях Каракаса с его самым важным зарубежным союзником.

«Я получил послание от моего брата президента Путина, который подтвердил неизменную стратегическую поддержку со стороны России во всех областях наших взаимоотношений», — написал Мадуро в своем Микроблоге Twitter.

В то же время, посол РФ в Венесуэле заявил:

«Не волнуйтесь! Это передача российских активов в Венесуэле напрямую российскому государству. Мы будем и дальше вместе идти вперед», — приводит слова дипломата издание Financial Times.

Также издание отмечает, что правительство Мадуро противостоит американским санкциям исключительно благодаря жизненно важной помощи, которую ему оказывает Россия. Именно компания «Роснефть» до сих пор поставляла в Венесуэлу большую часть потребляемого в стране бензина и помогала Каракасу продавать нефть за границу, так как традиционные покупатели боялись приобретать ее напрямую из-за американских санкций.