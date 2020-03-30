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 Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев

Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев
Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

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17:43   30 Марта 2020
Общество

Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев

Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев

Дополнительные меры поддержки населения введут в Санкт-Петербурге. О финансовой помощи пожилым людям рассказал губернатор города Александр Беглов.

В ходе заседания правительства Петербурга градоначальник заявил, что постановление о дополнительных мерах выйдет в текущий понедельник. Жители города старше 65 лет получат по две тысячи рублей, передает издание "Невские новости". Позаботятся и о маленьких горожанах. Всем воспитанникам детских садов Северной столицы выдадут пайки.

Правительство готовится воплотить в жизнь эти решения в ближайшие несколько часов. Глава города кратко описал ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, сейчас в инфекционной больнице им. Боткина находится 51 человек с положительным результатом анализа на COVID-19. Подозревается инфекция у 385 человек.

Александр Беглов и правительство Петербурга принимают все возможные меры, чтобы обезопасить и поддержать жителей. Градоначальник недавно рассказал, где работающие во время карантина родители могут оставить своих детей.

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Автор: Ирина Большунова
#помощь #поддержка #беглов

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