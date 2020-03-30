Баррель нефти Brent подешевел на 10% в ходе торгов 30 марта

Цена барреля нефти эталонной марки Brent обрушилась на 10% в ходе торгов на биржах в понедельник, 30 марта. В данный момент топливо оценивается всего в 22,4 доллара.

Снижение котировок зафиксировано в ходе торгов на мировых биржах. Баррель нефти Brent резко подешевел на 10% и стоит 22,4 доллара. Другая популярная марка, Light, потеряла 6,79% стоимости, снизившись до психологической отметки в 20 долларов.

Резкое снижение цены происходит на фоне пандемии коронавируса и новых мер, вводимых по всему миру для защиты населения от инфекции. Аналитики отмечают, что резкие изменения на энергетическом рынке вызваны страхами инвесторов – они опасаются вкладывать средства в активы, развитие которых невозможно прогнозировать.

Не исключено, что в ближайшее время ценообразование нормализуется – Китай восстанавливает производства после карантинных мероприятий и уже наращивает потребление энергоресурсов.