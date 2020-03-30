Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вышел из самоизоляции после осмотра у доктора. Самочувствие наследника британского престола улучшается с каждым днем.

По информации издания Metro, после длительной консультации с врачом принц Уэльский принял решение выйти из режима самоизоляции.

Стоит отметить, что Чарльз находился на карантине несколько дней после постановки официального диагноза.

В СМИ о болезни члена британской семьи стало известно 25 марта. При этом, анализ его супруги Камиллы дал отрицательный результат.