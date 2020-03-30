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17:33   30 Марта 2020
Общество

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз вышел из самоизоляции после осмотра у доктора. Самочувствие наследника британского престола улучшается с каждым днем.

По информации издания Metro, после длительной консультации с врачом принц Уэльский принял решение выйти из режима самоизоляции. 

Стоит отметить, что Чарльз находился на карантине несколько дней после постановки официального диагноза.

В СМИ о болезни члена британской семьи стало известно 25 марта. При этом, анализ его супруги Камиллы дал отрицательный результат.

 

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Автор: Яна Либерман
#принц чарльз #коронавирус

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