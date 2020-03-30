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17:14   30 Марта 2020
Общество

Сенатор рассказал, чем грозит проведение митингов во время коронавируса

Сенатор рассказал, чем грозит проведение митингов во время коронавируса

Действия активистов КПРФ, организовывающих митинги в период пандемии коронавируса, носят преступный характер. Соответствующим заявлением поделился член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Активисты из партии КПРФ выходят на митинги и призывают к этому своих сторонников, несмотря на повышенные меры безопасности, которые ввели в условиях коронавирусной инфекции в стране.

К примеру, 17 марта члены партии, игнорируя рекомендации властей Москвы по самоизоляции, устроили массовую акцию. Участники выступили с нелепыми лозунгами о поддержке Сталина и Ленина, а также о "возрождении социализма".

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом издания "НьюИнформ" отметил, что, когда примут все соответствующие решения, руководители КПРФ будут административно наказаны.

"В случае принятия Госдумой определенных поправок в законодательство в ближайшее время может наступить и уголовная ответственность за подобные нарушения", — уверен собеседник издания.

Сенатор считает, что люди, которые организовывают митинги, еще не успели перестроиться и до конца не осознали степень их ответственности перед своими родными, а также перед страной за собственные необдуманные действия.

 

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Автор: Яна Либерман
#россия #клинцевич #митинг #пандемия #коронавирус

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