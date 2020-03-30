Публикация "Новой газеты" о прекращении проверок Короткова оказалась фейком

Следователи продолжают проверку в отношении журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова на наличие связей с боевиками "ИГ" (деятельность организации запрещена в РФ). Однако издание продолжает убеждать своих читателей в том, что расследование прекращено.

Издание информировало, что СК РФ якобы не стал заводить уголовное дело в отношении Короткова из-за отсутствия состава преступления. Однако, источник Федерального агентства новостей заверил, что эта информация не соответствует действительности.

Поводом для разбирательств стало расследование ФАН "Либеральные журналисты РФ работают на ИГ", после выхода которой следователи инициировали собственную проверку.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин отмечает, что сотрудники "Новой газеты" являются бойцами информационного фронта.

"Относиться к ним как к журналистам, на самом деле, достаточно сложно. "Новая газета" достаточно специфическое СМИ. Это, скорее, издание, которое выполняет заказы, конкретных людей, которых мы все знаем, например, беглого олигарха Михаила Ходорковского", — рассказал Владимир Головашин.

По словам эксперта, "Новая газета", которая была 15 лет назад, и нынешняя "Новая газета" отличаются тем, что ранее там работали публицисты со своими взглядами. Сегодня сюда приходят люди с непонятным прошлым, вроде Короткова.

Как заметил политолог Иван Аркатов, в "Новой газете" сейчас наблюдается сложная ситуация, например, из-за проблем с Коротковым, которого подозревают в сотрудничестве с террористами. Политолог также уверен, что следственным органам нельзя поддаваться на информационные вбросы "Новой газеты" и необходимо довести дело до логического конца.