Попов продолжит свою деятельность на посту замсекретаря Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий Михаила Попова, который проработал на должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ семь лет.

Соответствующим президентским указом на должность замсекретаря Совбеза РФ был назначен Михаил Попов. Он проработал на этом посту семь лет, начиная с 29 марта 2013 года.

Михаил Попов родился в Комсомольске-на-Амуре в 1951 году. На протяжении 41 года служил в ВС России. В запас ушел в звании вице-адмирала.

Ранее телеканал RT сообщал, что президент России провел рабочую встречу с представителями Совбеза РФ, на которой обсуждались вопросы противодействия коронавирусной инфекции.