Путин заявил, что в РФ приняты необходимые меры для пресечения спекуляций в торговле

Президент РФ заявил, что в обязательном порядке в магазинах и аптеках страны нужно будет установить обслуживание посетителей, которое будет проходить без очередей.

Президент РФ поручил полпредам и губернаторам следить за ситуацией, которая сейчас устанавливается в торговом секторе. Глава государства отметил, что локальных сбоев в этой сфере быть не должно. Также он призвал контролировать ситуацию, которая складывается с ценами на лекарства, продукты и прочие товары, которые необходимы населению России.

Также Путин подчеркнул, что все аптеки, продуктовые магазины, а также ЖКХ в неделю, объявленную выходной, продолжат свою работу на особенных условиях, а монопольного взвинчивания цен не будет допущено.