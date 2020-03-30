Путин заявил о необходимости поддерживать экономику РФ на фоне ситуации с коронавирусом

Отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего предпринимательства скажутся на региональных бюджетах, в которых могут возникнуть выпадающие доходы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сейчас задача в том, чтобы не урезать бюджетные расходы, несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. Уже сейчас экономике нужны средства для того, чтобы сохранить занятость людей и их доходы, поэтому региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку.

В связи с этим российский лидер поручил правительству сформировать комплекс системных шагов для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Также к этой работе будут подключены полномочные представители президента из разных федеральных округов.