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16:29   30 Марта 2020
Общество

Путин заявил о необходимости поддерживать экономику РФ на фоне ситуации с коронавирусом

Путин заявил о необходимости поддерживать экономику РФ на фоне ситуации с коронавирусом

Отсрочки по налогам и другие меры поддержки малого и среднего предпринимательства скажутся на региональных бюджетах, в которых могут возникнуть выпадающие доходы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сейчас задача в том, чтобы не урезать бюджетные расходы, несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса. Уже сейчас экономике нужны средства для того, чтобы сохранить занятость людей и их доходы, поэтому региональные бюджеты должны получить необходимую дополнительную поддержку.

В связи с этим российский лидер поручил правительству сформировать комплекс системных шагов для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Также к этой работе будут подключены полномочные представители президента из разных федеральных округов.

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Автор: Василий Пименов
#путин #экономика #коронавирус

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