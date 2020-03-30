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16:24   30 Марта 2020
Политика

Путин заявил о выигранном Россией времени у коронавируса

Путин заявил о выигранном Россией времени у коронавируса

Российский лидер Владимир Путин отметил, что РФ удалось выиграть достаточное количество времени для борьбы с COVID-19 в стране и предотвратить стремительное распространение инфекции, пишут СМИ.

Президент издал распоряжение, согласно которому в России должен быть создан резервный запас медикаментов, использующийся в борьбе с инфекцией. Также Путин поручил медицинским вузам России подключить к борьбе с COVID-19 студентов в помощь врачам. Еще одним распоряжением главы государства стало поручение проведения полной инвентаризации аппаратов искусственной вентиляции легкий в российских медучреждениях и привести их в полную рабочую готовность.

Комплекс мер, реализуемый правительством РФ в рамках противодействию распространению коронавирусной инфекции, продемонстрировал высокую эффективность, позволив избежать стремительного массового заражения граждан в стране.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #коронавирус

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