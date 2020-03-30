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Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

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16:21   30 Марта 2020
Общество

Создан координационный центр по выявлению фейков о COVID-19 в России

Создан координационный центр по выявлению фейков о COVID-19 в России

Кабмин РФ создал координационный центр, который займется выявлением и опровержением фейков о коронавирусе в стране.

В задачи центра также будут входить изучение общественного мнения и обратная связь с россиянами. Власти намерены предотвратить рост напряженности в обществе из-за распространения фейковых новостей, а также центр не позволит дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановку в стране.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В России число заражений на сегодняшний день превысило 1,8 тысяч человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #фейки #коронавирус

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