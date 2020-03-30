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 Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев

Беглов сообщил детали дополнительных мер поддержки петербуржцев
Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

 Баррель нефти Brent подешевел на 10% в ходе торгов 30 марта

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16:20   30 Марта 2020
Политика

Кремль оценивает экономический ущерб от изоляции

Кремль оценивает экономический ущерб от изоляции

Кремль занимается расчетом экономического ущерба от изоляции на фоне коронавируса. Однако экономика второстепенна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации на 30 марта, число случаев коронавируса в РФ достигает 1836. Почти 70 пациентов вылечены, еще девять скончались. 

Глава Москвы заявлял, что с 30 марта в городе действует режим самоизоляции, его должны соблюдать все находящиеся в городе. Премьер-министр страны добавил, что регионам следует ввести аналогичные меры.

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Автор: Яна Либерман

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