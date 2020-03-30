Кремль оценивает экономический ущерб от изоляции

Кремль занимается расчетом экономического ущерба от изоляции на фоне коронавируса. Однако экономика второстепенна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации на 30 марта, число случаев коронавируса в РФ достигает 1836. Почти 70 пациентов вылечены, еще девять скончались.

Глава Москвы заявлял, что с 30 марта в городе действует режим самоизоляции, его должны соблюдать все находящиеся в городе. Премьер-министр страны добавил, что регионам следует ввести аналогичные меры.