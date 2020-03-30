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16:20   30 Марта 2020
Общество

Политолог: Муратов покрывает связи журналиста "Новой газеты" Короткова с террористами

Политолог: Муратов покрывает связи журналиста "Новой газеты" Короткова с террористами

Защищать своего сотрудника главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов будет как минимум из корыстных побуждений, уверен политолог и публицист Армен Гаспарян.

Потерять западных инвесторов из-за уголовного дела в отношении своего сотрудника опасается главный редактор "Новой газеты". По его словам, глава либерального издания продолжит всеми силами выгораживать заподозренного в связях с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) Дениса Короткова.

Гаспарян убежден, что "Новая" будет до последнего отрицать очевидное. Эксперт напомнил, что еще 13 лет назад издание уличили в фейковых новостях. По мнению политолога, за с тех пор ничего не изменилось. Гаспарян также назвал один из способов защиты Муратовым своего журналиста, отмечает iReactor.

"Игнорирование новостей — это тоже защита. Поэтому здесь все понятно. Даже если, например, завтра генпрокуратура или следственный комитет возбудит уголовное дело по поводу бесконечных фейк-ньюс, "Новая газета" ни слова об этом не скажет", — подчеркнул публицист.

Издание Муратова некоторое время назад выпустило фейк о прекращении следствия в отношении Короткова. Позже стало известно, что следственные мероприятия остановлены не были, а сотрудники СК продолжают проверку, инициированную после расследования Федерального агентства новостей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#новая газета #фейковые новости #коротков

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