Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон сильно опасается, что после окончания эпидемии коронавируса Италия не забудет, как европейские страны практически оставили ее один на один с проблемами, а действенная помощь поступила только от Китая и России, и Рим пересмотрит свои отношения с ЕС.

Такое мнение в понедельник в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал Владимир Брутер – политолог Международного института гуманитарно-политических исследований.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выразил возмущение по поводу того, что Италия уделяет так много внимания той помощи, которую ей в условиях эпидемии коронавируса оказывают Россия и Китай.

Макрон, выступая в эфире телеканала France24, отметил, что Франция и Германия также оказали помощь Италии, поставив «десятки тысяч» медицинских халатов и два миллиона защитных масок, однако Рим об этом не говорит. В то же время французский президент признал, что помощь, оказанная Парижем и Берлином Италии, где вирусом COVID-19 заражены уже порядка 97,6 тысячи человек, из которых более 10 тысяч скончались, явно недостаточна.

«Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — добавил Макрон.

Напомним, по распространению коронавируса в настоящее время Италия занимает первое место в Европе и второе после США в мире.

Для борьбы с распространением эпидемии Москва направила в Италию около ста военных вирусологов и эпидемиологов, врачебно-сестринские бригады и спецоборудование для дезинфекции и диагностики.

Владимир Брутер, комментируя заявление президента Франции, заявил, что Макрон опасается политического раскола, который может произойти, когда пандемия пойдет на спад. Именно этим можно объяснить выпады французского лидера против Италии, принимающей помощь от России и Китая, так как Евросоюз, в целом, очень ревниво относится к подобным вещам и «тщательно оберегает свое политическое пространство».

«Макрон очень сильно опасается тех последствий, которые могут возникнуть после того, как эпидемия закончится, а Италия взвесит все то, что происходило в Европе и, конкретно, в Италии, и будет решать [вопросы, которые касаются] ее будущих отношений с Евросоюзом. Выход Британии из ЕС еще можно объяснить, а выход Италии из Евросоюза уже нельзя объяснить», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что уход Британии ослабил Евросоюз, а в случае ухода Италии, Евросоюз просто перестанет считаться мировым лидером.

«Поэтому все относятся к этому достаточно ревниво, и, собственно говоря, понимают, что ситуация давно вышла за рамки нормальной, но это вовсе не вирус», — подчеркнул политолог.

В то же время, эксперт отметил, что не стоит ожидать перелома в отношении европейских стран к России, но между европейскими странами обязательно возникнут внутренние конфликты. Европейские лидеры и ранее опасались подобного, а предпосылки этого зрели уже давно, сейчас же ситуация становится слишком очевидной. Именно поэтому оказанная Россией помощь Италии так пугает Макрона.

«Проблемы существовали и раньше. И раньше они были серьезными, а теперь они, вполне возможно, становятся невозвратными. Потому что Италия понимает: как только у нее возникли проблемы, европейские страны с большим удовольствием оставили ее с этими проблемами один на один», — добавил Брутер.

Поэтому, подчеркнул он, слова Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель или других европейских чиновников не будут иметь для итальянцев никакого значения. Италия, столкнувшись с эпидемией и с тысячами жертв, уже поняла этот факт. Именно поэтому Макрон сейчас и пытается предупредить проблемы, которые неизбежно начнутся, как только закончится эпидемия, заключил эксперт.