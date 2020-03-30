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16:18   30 Марта 2020
Общество

Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин оценил результаты борьбы с коронавирусом в России. Он также прокомментировал ситуацию с выполнением поставленных задач в федеральных округах.

Глава государства отметил, что благодаря предпринятым мерам удалось снизить темпы прироста зараженных коронавирусом на прошлой неделе. Он подчеркнул, что важная роль в этой борьбе сыграла слаженная работа властей всех уровней. Путин обратился к своим представителям в федеральных округах с призывом обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #коронавирус

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