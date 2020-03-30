Блогер призвал Роскомнадзор жестко бороться с фейками о коронавирусе в западных соцсетях

Сейчас просто необходимо вводить более жесткий режим взаимоотношений с иностранными соцсетями. Этим ресурсам нужно дать понять, что они должны исполнять законодательство РФ, считает блогер Вадим Манукян.

Администрация Twitter по требованию Роскомнадзора заблокировала неподтвержденную информацию о комендантском часе в Москве из-за COVID-19. Ведомство 26 марта обязало соцсеть удалить неправдивые публикации, в которых фигурировал приказ, якобы подписанный министром обороны РФ, передает Nation News.

На подобные фейковые новости российским властям следует реагировать жестко, считает Манукян. Ведь эти вбросы рассчитаны на то, чтобы вызвать панику у жителей страны, а это недопустимо. Любые такие действия иностранных ресурсов нужно пресекать, подчеркивает блогер.

Манукян сравнил заграничные и российские соцсети. Он выделил одно качество, которое сильно отличает отечественные платформы и не делает чести их западным аналогам. Администрация сайтов из РФ моментально реагирует на обращения и удаляет сомнительные данные, а с американскими соцсетями приходится активно работать, обратил внимание блогер.

"Если они идут на контакт, то работаем, если контакт прерывается и есть проблемы, то нужно вводить более жесткие меры по отношению к ним — вплоть до блокировки", – заключил собеседник издания.

Правительство России призывает граждан воспринимать всерьез только проверенную информацию. Достоверные данные о распространении COVID-19 публикуются на портале стопкоронавирус.рф. Там появляются сведения из официальных источников, которые все время обновляются.