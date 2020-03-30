Либералы обучаются подрывной деятельности на «секретных тренингах» Ходорковского

Олигарх Михаил Ходорковский при поддержке американских партнеров продолжает вкладывать огромные деньги в обучение и вербовку либеральных активистов и оппозиционных депутатов в России, чтобы с их помощью оказывать влияние на политическую ситуацию в стране.

Телеканал НТВ выпустил новое расследование «Мутный ход» о преступной и антигосударственной деятельности Ходорковского. В частности, в документальном фильме упоминается сотрудничество бизнесмена с российскими либералами, оппозиционными политиками, журналистами и депутатами, которых олигарх превращает в своих карманных марионеток для дестабилизации ситуации в России и дискредитации действующих властей страны.

Карманными депутатами легко управлять

Авторы фильма отмечают, что Михаил Ходорковский входит в состав попечительского совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», который может оказаться лишь одной из множества площадок миллиардера для обучения либеральных активистов подрывной деятельности в России.

В рамках своей антироссийской деятельности бизнесмен принимает участие в организации «секретных тренингов», на которых российских активистов и кандидатов в депутаты обучают, в том числе, и американские политтехнологи. Например, как полагают журналисты, для одного из курсов «лекций» в Финляндии услуги западных специалистов были оплачены фондом NDI (признан в России нежелательной организацией), с которым также тесно сотрудничает Ходорковский.

Стоит отметить, что для самых преданных олигарху активистов участие в таких «секретных тренингах», а также проживание на время их проведения за границей предоставляется совершенно бесплатно. Все это делается для того, чтобы пропихнуть таких людей «во властные структуры, ведь карманными депутатами потом можно будет легко управлять».

Среди таких сторонников Михаила Ходорковского оказались московские муниципальные депутаты Татьяна Касимова и Дмитрий Мартыненко. Народные избранники были замечены в одно и то же время на Кипре, где «по совпадению» проходил один из «подготовительных курсов», профинансированный олигархом.

Открытое «национальное государство»

Примечательно, что оба депутата имеют непосредственное отношение к деятельности организации Ходорковского «Открытая Россия» (признана нежелательной на территории РФ). Согласно материалам НТВ, Касимова предпринимала попытки «вербовки» так называемых независимых кандидатов, обещая им денежное вознаграждение именно от «Открытой России».

Мартыненко, в свою очередь, лично выступал на мероприятиях организации, наставляя молодых политиков и раздавая им «профессиональные» советы. Кроме того, мундеп лично составил методичку для начинающих депутатов, публикацией которой занималась «Открытая Россия».

Нельзя забывать, что именно представители организации Ходорковского запустили кампанию против внесения поправок в Конституцию под названием «Нет!». В настоящее время штабы проекта уже открыты в нескольких крупных российских городах, среди которых Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Челябинск и другие. Его создатели открыто заявляют о подготовке «конституционного переворота» в России, а в рамках реализации данного плана уже проводятся семинары и митинги.

Такая откровенная антигосударственная деятельность, спонсируемая олигархом, не вызывает удивления, ведь в недавно представленной им книге «Новая Россия, или Гардарика (Страна городов). Десять политических заповедей России XXI века» бизнесмен ясно дал понять, что в его основные планы входит ослабление России путем проведения «кровавой революции» и лишение государства большой части территории.

Таким образом, становится очевидно, что Михаил Ходорковский, скрывающийся от российского правосудия за границей, по-прежнему продолжает предпринимать активные попытки по дестабилизации ситуации в стране, подкупая депутатов и оплачивая подготовку молодых активистов и политиков к настоящей подрывной деятельности на территории России. А его тесное сотрудничество с американскими партнерами в этом отношении говорит лишь о том, что олигарх преследует не только свою личную выгоду, но и действует в интересах Соединенных Штатов.