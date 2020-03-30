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15:54   30 Марта 2020
Политика

Меркури показал двойные стандарты Парфенова в условиях пандемии коронавируса

Меркури показал двойные стандарты Парфенова в условиях пандемии коронавируса

Российский писатель и блогер Илиас Меркури на своем канале в YouTube раскритиковал журналиста Леонида Парфенова за нарушение режима самоизоляции. 

Блогер напомнил, как Парфенов во время эпидемии коронавируса отдыхал во Франции и сожалел, что не сможет посетить итальянскую "Ла Скалу". Вернувшись в Россию, как утверждает Меркури, журналист принялся нарушать правила самоизоляции во время карантина, демонстрируя двойные стандарты.

"Парфенов вернулся в Москву в середине марта, и уже через пару дней его видели на Трубной площади. Гулял в одну сторону, другую, третью, четвертую. Зачем ты вернулся?" — интересуется автор канала.

Меркури полагает, что Парфенов мог считать себя "суперизвестным супержурналистом", которому коронавирусная инфекция не страшна. Это заставило писателя задуматься, какая у представителя СМИ и ему подобных "суперлибералов" может быть гражданская ответственность. 

"Это же балаболы",  — резюмирует Меркури.

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Автор: Борис Нестеров
#коронавирус

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