Меркури показал двойные стандарты Парфенова в условиях пандемии коронавируса

Российский писатель и блогер Илиас Меркури на своем канале в YouTube раскритиковал журналиста Леонида Парфенова за нарушение режима самоизоляции.

Блогер напомнил, как Парфенов во время эпидемии коронавируса отдыхал во Франции и сожалел, что не сможет посетить итальянскую "Ла Скалу". Вернувшись в Россию, как утверждает Меркури, журналист принялся нарушать правила самоизоляции во время карантина, демонстрируя двойные стандарты.

"Парфенов вернулся в Москву в середине марта, и уже через пару дней его видели на Трубной площади. Гулял в одну сторону, другую, третью, четвертую. Зачем ты вернулся?" — интересуется автор канала.

Меркури полагает, что Парфенов мог считать себя "суперизвестным супержурналистом", которому коронавирусная инфекция не страшна. Это заставило писателя задуматься, какая у представителя СМИ и ему подобных "суперлибералов" может быть гражданская ответственность.