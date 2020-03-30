Открытие Олимпиады в Токио состоится летом 2021 года

Дата открытия летних Олимпийских игр в Японии утверждена оргкомитетом и МОК. Об этом написали журналисты телеканала NHK.

Главный спортивный турнир года стартует в Токио 23 июля 2021 года, на следующий день начнутся Паралимпийские игры. Столица Японии получила право проводить соревнования в сентябре 2013 года. Заявки также подавали еще шесть городов. Токио уже во второй раз примет Олимпиаду: первые ОИ прошли в столице Японии в далеком 1964 году.

Олимпиада в Токио была перенесена из-за пандемии коронавируса. Вместе с ней отменили турниры по самым разным видам спорта, в том числе чемпионат Европы по футболу и планетарное первенство по хоккею. Первые вспышки нового типа инфекции фиксировались в китайском городе Ухане.