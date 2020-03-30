В NI рассказали, как РФ готова устроить США серьезную проверку на прочность

Москва, участвуя в ценовой войне на нефтяном рынке, преследует две цели – вытеснить из бизнеса американских производителей сланцевой нефти и показать Эр-Рияду пределы поддержки Вашингтона.

Об этом в понедельник пишет американское издание The National Interest, отмечая, что Россия, благодаря действиям талантливых людей в Минфине, располагает запасами на черный день. Также отмечается, что президент РФ Владимир Путин перенял у американского коллеги Дональда Трампа его методы ведения торговой войны, а именно, готовность понести краткосрочный урон при уверенности, что оппоненты будут вынуждены уступить. По мнению автора материала, данные методы могут показать свою действенность уже в ближайшие месяцы или даже недели.

Также в статье говорится, что, когда в 2019 году США ввели против России очередной пакет санкционных мер, Путин предупредил, что Москва обязательно ответит, но сделает это тогда, когда посчитает нужным, и там, где это будет наиболее ощутимо. Возможно, разрыв соглашения ОПЕК+ и развязывание ценовой войны с Саудовской Аравией и стали ответными мерами России, хотя подобный шаг и может показаться странным.

«Как мне кажется, Кремль рассчитывает на то, что к концу этого года он сможет не только нанести удар по Соединенным Штатам, но и восстановить партнерские отношения с Саудовской Аравией», — пишет автор материала.

Также он отмечает, что одним из главных недостатков политиков в США является их привычка громко разглашать свои стратегии и планы задолго до их реализации. Таким образом американские политики дают своим противникам время на подготовку ответных мер. Это наглядно демонстрирует ситуация с российскими проектами «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Американские конгрессмены на протяжении последних двух лет неоднократно заявляли, что намерены помешать реализации данных газовых проектов России, в связи с чем Москва приняла меры, чтобы ускорить процесс их строительства и успела ввести в эксплуатацию «Турецкий поток», по которому газ из РФ уже поставляется в Турцию и на юг Европы. Россия успела бы завершить и строительство «Северного потока – 2», если бы не Дания, чьи проволочки позволили Вашингтону в последний момент ввести свои санкции. Однако Москва, зная о том, что пакет ограничительных мер уже готовится, попросила своих европейских подрядчиков сконцентрировать усилия в первую очередь на самых технически сложных участках трубопровода, и теперь «Газпром» может самостоятельно завершить строительство, пусть даже и с отставанием от графика. Скорее всего, отмечает автор, к концу 2020 года «Северный поток – 2» будет достроен, но и сейчас, несмотря на отсрочку начала его работы, и то, что России приходиться продолжать пользоваться услугами Украины для транзита газа в Европу, ее положение на энергетическом рынке не пошатнулось.

Таким образом, говорится в статье, США, продолжают вести с Россией борьбу за энергетические рынки и намерены убедить европейских потребителей приобретать энергоресурсы у североамериканских производителей.

Еще во время второго президентского срока Барака Обамы, Вашингтон пытался договорится с Эр-Риядом о повторении его трюка времен 1980-х годов, когда Саудовская Аравия затопила рынки дешевой нефтью, обрушив цены на черное золото. Подобными методами Штаты пытались ударить по российским производителям и помешать Москве в реализации ее стратегий в Сирии и на Украине. Но Саудовская Аравия, где достаточно высокие требования к госбюджету, не могла себе позволить участвовать в длительной ценовой войне, поэтому в какой-то момент она отказалась от соперничества с РФ и начала сотрудничать. Именно Эр-Рияд и Москва стали главными опорами в формате ОПЕК+, призванного установить четкие рамки для цен на энергоресурсы и стабилизировать энергетические рынки.

Однако США и в этой ситуации нашли возможность извлечь выгоду. Они отказались присоединиться к соглашению по ограничению нефтедобычи, дав таким образом возможность американским производителям продавать сланцевую нефть по высоким ценам и заполнять пустоты, образовавшиеся от добровольного самоограничения России и Саудовской Аравии. Москва при этом ждала от Эр-Рияда и других стран Персидского залива активных действий, которые мотивировали бы ее к дальнейшему участию в соглашении.

При этом, напоминает автор, на протяжении последних месяцев Россия демонстрировала ужесточение позиций.

«Последние несколько недель весь мир мог наблюдать эту тенденцию в Сирии, где Россия столкнулась с Турцией. Россияне пересекли некоторые красные линии, прочерченные Анкарой, затем позволили Турции увидеть, до какой степени она может или не может рассчитывать на Соединенные Штаты и их европейских союзников, — а потом президент Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Все это время российские добывающие компании призывали власти выйти из соглашения ОПЕК+, а паника из-за эпидемии коронавируса позволила им заявить, что падение мировых цен на нефть неизбежно, а Россия, сокращая объемы нефтедобычи лишь теряет свою долю на рынке. В результате, в начале марта 2020 года Москва отказалась еще больше сокращать объемы добычи нефти, а Саудовская Аравия в ответ вновь пригрозила снизить цены и увеличить нефтедобычу.

В сложившейся ситуации, как напоминает автор, Россия имеет ряд преимуществ – ее бюджет верстается в расчете на гораздо более низкие цены на нефть, чем бюджет Саудовской Аравии. При этом РФ, имея трубопроводы, может быстро увеличивать объемы экспорта нефти, в отличие от Саудовской Аравии, которая доставляет свою нефть танкерами. И, самое важное, европейские рынки, за которые Эр-Рияд соперничает с Москвой, скоро могут быть заполнены американской экспортной нефтью.

Таким образом, говорится в статье, Россия готова к продолжительной ценовой войне, которая станет серьезной проверкой на прочность для американских производителей сланцевой нефти.

«Учитывая, что администрация Трампа вряд ли будет приобретать нефть американских производителей в больших количествах и по гарантированно высокой цене ради пополнения стратегического запаса, американские компании столкнутся с перспективой гораздо более низких доходов — и достигнут той точки, когда сохранять бизнес уже станет нецелесообразно», — считает автор.

То есть можно ожидать, что объемы нефтедобычи в США вскоре могут сократиться. А если в ходе предстоящих президентских выборов победу одержит Джо Байден, то дополнительным ударом по добыче сланцевой нефти станет возвращение множества требований в сфере защиты окружающей среды и использования земель.