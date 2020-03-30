Простаков: Евросоюз затеял инфовойну с Россией, теряя власть из-за пандемии коронавируса

Коронавирус вызвал кризис европейской идентичности и солидарности стран ЕС, уверен эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков. По его словам, COVID-19 показал несостоятельность Евросоюза в сферах безопасности и здравоохранения.

Дезинформацию о коронавирусе увидели со стороны России и Китая три члена фракции Европейского парламента от ФРГ "Зеленые – Европейский свободный альянс". Они заявили, что РФ и КНР намерены подорвать доверие европейцев к властям, а граждан близлежащих стран заставить сомневаться в европейских ценностях и демократических институтах.

Политические структуры ЕС в условиях коронавируса почувствовали угрозу потери власти и поэтому пытаются найти виновника ситуации, сообщил в интервью Федеральному агентству новостей Простаков. Он добавил, что к текущему кризису в сфере здравоохранения Евросоюза привела именно политическая деятельность таких фракций Европарламента, как "Зеленые".

"Поэтому для самореабилитации им необходимо если не указать другого виновника, то сместить акценты внимания. Россия для этого подходит идеально, так как вся предыдущая грязная русофобская кампания структур ЕС является для этого прекрасной заготовкой", подчеркнул эксперт.

Согласно последним официальным данным, в мире инфицировано более 630 тысяч человек, большинство из которых находится в Европе. Подробнее об эпидемиологической ситуации можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф.