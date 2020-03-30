Теракт произошел в окрестностях Дамаска

Теракт произошел в населенном пункте Канакир на западе провинции Дамаска, в результате которого четверо детей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Дамаск призвал к выполнению московских договоренностей по разрешению военного конфликта в сирийском Идлибе. Дамаск высоко оценивает деятельность России в Идлибе и выступает против турецких военных, поддерживающих терроризм, пишет РИА Новости.

5 марта в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленные на урегулирование обстановки в Идлибе.