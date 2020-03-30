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 Политолог: Муратов покрывает связи журналиста "Новой газеты" Короткова с террористами

Политолог: Муратов покрывает связи журналиста "Новой газеты" Короткова с террористами
Кремль оценивает экономический ущерб от изоляции

Кремль оценивает экономический ущерб от изоляции

 Меркури показал двойные стандарты Парфенова в условиях пандемии коронавируса

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14:58   30 Марта 2020
Политика

Теракт произошел в окрестностях Дамаска

Теракт произошел в окрестностях Дамаска

Теракт произошел в населенном пункте Канакир на западе провинции Дамаска, в результате которого четверо детей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Дамаск призвал к выполнению московских договоренностей по разрешению военного конфликта в сирийском Идлибе. Дамаск высоко оценивает деятельность России в Идлибе и выступает против турецких военных, поддерживающих терроризм, пишет РИА Новости.

5 марта в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленные на урегулирование обстановки в Идлибе.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #дамаск #теракт

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