Денис Коротков ранил петербуржца ножом у станции метро "Приморская"

Инцидент произошел недалеко от входа на станцию метро "Приморская" в Санкт-Петербурге. В полицию обратился свидетель поножовщины с участием Дениса Короткова.

Денис Коротков набросился с ножом на 26-летнего петербуржца. В результате потасовки нападавший тоже получил травмы. Все произошло поздно вечером в пятницу, 27 марта, сообщает источник в правоохранительных органах. По информации, полученной от свидетеля, Коротков нанес своей жертве удар ножом в бедро, но тот смог дать ему отпор. В итоге, прибывшие на место врачи госпитализировали обоих участников конфликта в больницу. Причина потасовки устанавливается.

Ранее журналисты ФАН сообщали о связях сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). По данным Федерального агентства новостей, он использовал сведения, полученные от боевиков, для создания своих псевдорсследований. Взамен Денис Коротков сливал террористам информацию о российских военных.