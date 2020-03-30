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14:50   30 Марта 2020
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Денис Коротков ранил петербуржца ножом у станции метро "Приморская"

Денис Коротков ранил петербуржца ножом у станции метро "Приморская"

Инцидент произошел недалеко от входа на станцию метро "Приморская" в Санкт-Петербурге. В полицию обратился свидетель поножовщины с участием Дениса Короткова.

Денис Коротков набросился с ножом на 26-летнего петербуржца. В результате потасовки нападавший тоже получил травмы. Все произошло поздно вечером в пятницу, 27 марта, сообщает источник в правоохранительных органах. По информации, полученной от свидетеля, Коротков нанес своей жертве удар ножом в бедро, но тот смог дать ему отпор. В итоге, прибывшие на место врачи госпитализировали обоих участников конфликта в больницу. Причина потасовки устанавливается. 

Ранее журналисты ФАН сообщали о связях сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). По данным Федерального агентства новостей, он использовал сведения, полученные от боевиков, для создания своих псевдорсследований. Взамен Денис Коротков сливал террористам информацию о российских военных.

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Автор: Илья Романович
#санкт-петербург #ножевое ранение

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