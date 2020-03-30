Директор «Красного креста» призвал прекратить огонь по всему миру

Президент Международного Комитета Красного Креста Петер Мурер написал послание, где рассказал о том, что важно защитить от коронавируса жителей конфликтных регионов.

«Семьи, спасающиеся от конфликта или находящиеся сейчас на охваченной им территории, знают: медицинская помощь — редкая и ценная привилегия для зон военных действий», — цитирует Мурера NEWS.ru.

Глава МККК убежден, что нехватка медицинской помощи приведет к массовому распространению коронавируса. Пандемия стала испытанием даже для развитых стран с сильными системами здравоохранения, отметил он, а в неблагополучных странах, очагах военных конфликтов, «заболевание станет массовым».

«Печальная реальность заключается в том, что для людей, которые страдают от конфликтов, COVID-19 может оказаться просто еще одной смертельной угрозой. Генеральный секретарь ООН с полным основанием призвал к прекращению огня по всему миру. Нужно дать гуманитарным работникам все возможности для противодействия сегодняшней пандемии», — подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась с китайского города Ухань в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Сегодня во всем мире заражены более 720 тысяч человек, по данным Университета Джона Хопкинса. Из них 34 тысячи человек скончались, а 152 042 выздоровели.