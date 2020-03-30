Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к ситуации с коронавирусом необходимо относиться серьезно. Об этом стало известно в понедельник, 30 марта.

Пресс-секретарь российского лидера не исключил, что "московские меры" по борьбе с COVID-19 могут ввести в регионах РФ.

"Сейчас я не буду ничего предвосхищать. Ситуация серьезная и все должны серьезно к ней относиться", — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что введение всеобщего режима изоляции в столице соответствует задачам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

30 марта власти РФ ввели всеобщий режим изоляции в Москве и Подмосковье. Абсолютно всем горожанам не рекомендуется выходить из дома без веской причины.

Ранее телеканал RT писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал регионы изучить московские меры по коронавирусу