Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

 Китайцы рассказали, как преобразилась армия России

Китайцы рассказали, как преобразилась армия России
Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

 Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

 Китайцы рассказали, как преобразилась армия России

Китайцы рассказали, как преобразилась армия России
Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

 Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
14:40   30 Марта 2020
Политика

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Московский мэр Сергей Собянин обговорил заранее с главой государства Владимиром Путиным все меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что все санитарно-эпидемиологические меры, которые предпринимаются в Москве, были согласованы с российским лидером. Он подчеркнул, что взаимодействие с Путиным и федеральным правительством осуществляется всеми региональными руководителями. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#москва #россия #путин #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...