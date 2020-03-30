Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Московский мэр Сергей Собянин обговорил заранее с главой государства Владимиром Путиным все меры, введенные в столице в связи с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что все санитарно-эпидемиологические меры, которые предпринимаются в Москве, были согласованы с российским лидером. Он подчеркнул, что взаимодействие с Путиным и федеральным правительством осуществляется всеми региональными руководителями.