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14:37   30 Марта 2020
Политика

Пушков считает, что ЕС активизировался в вопросе помощи Италии благодаря России

Пушков считает, что ЕС активизировался в вопросе помощи Италии благодаря России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не только помогла Италии в противодействии коронавирусу, но и заставила Евросоюз активизироваться в этом же направлении.

Как отметил Пушков, благодаря действиям России на территории Италии, к проблеме подключился французский президент Эммануэль Макрон. Германия также обеспечивает медицинским лечением пострадавших, пишет Федеральное агентство новостей.

Россия отправила 15 самолетов с медицинской техникой и средствами дезинфекции в Италию. Российские военные специалисты приступили к выполнению поставленных задач в борьбе с COVID-19 в Бергамо.

В Ломбардии российские специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений, в том числе и пансионатов для пожилых людей, передает телеканал RT.

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Автор: Василий Пименов
#италия #пушков #коронавирус

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