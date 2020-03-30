Пушков считает, что ЕС активизировался в вопросе помощи Италии благодаря России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не только помогла Италии в противодействии коронавирусу, но и заставила Евросоюз активизироваться в этом же направлении.

Как отметил Пушков, благодаря действиям России на территории Италии, к проблеме подключился французский президент Эммануэль Макрон. Германия также обеспечивает медицинским лечением пострадавших, пишет Федеральное агентство новостей.

Россия отправила 15 самолетов с медицинской техникой и средствами дезинфекции в Италию. Российские военные специалисты приступили к выполнению поставленных задач в борьбе с COVID-19 в Бергамо.

В Ломбардии российские специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений, в том числе и пансионатов для пожилых людей, передает телеканал RT.