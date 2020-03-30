Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

 Китайцы рассказали, как преобразилась армия России

Китайцы рассказали, как преобразилась армия России
Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

 Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

 Китайцы рассказали, как преобразилась армия России

Китайцы рассказали, как преобразилась армия России
Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

Песков призвал серьезно относиться к ситуации с COVID-19

 Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве

Песков подтвердил согласование с Путиным карантинных мер, введенных в Москве
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
14:37   30 Марта 2020
Общество

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Верховная рада Украины приняла решение уволить главу Минздрава страны Илью Емца. Министр проработал на своей должности меньше месяца.

Министр финансов Украины Игорь Уманский тоже уходит в отставку на фоне коронавирусной пандемии. Вопрос о назначении новых глав ведомств будут обсуждать сегодня на внеочередном заседании Рады, сказано в распоряжении председателя парламента. 

Увольнение двух украинских министров происходит на фоне распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в стране. На сегодняшний день на Украине выявили 480 случаев заболевания вирусной пневмонией, 11 человек скончались. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Количество зарегистрированных случаев заболевания в мире перевалило за отметку в 634 тысячи, порядка 30 тысяч человек скончались. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #верховная рада #минздрав украины #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...