Главу Минздрава Украины отправили в отставку из-за коронавируса

Верховная рада Украины приняла решение уволить главу Минздрава страны Илью Емца. Министр проработал на своей должности меньше месяца.

Министр финансов Украины Игорь Уманский тоже уходит в отставку на фоне коронавирусной пандемии. Вопрос о назначении новых глав ведомств будут обсуждать сегодня на внеочередном заседании Рады, сказано в распоряжении председателя парламента.

Увольнение двух украинских министров происходит на фоне распространения пандемии коронавируса (COVID-19) в стране. На сегодняшний день на Украине выявили 480 случаев заболевания вирусной пневмонией, 11 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Количество зарегистрированных случаев заболевания в мире перевалило за отметку в 634 тысячи, порядка 30 тысяч человек скончались.