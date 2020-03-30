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14:11   30 Марта 2020
Политика

Роскомнадзор добился от YouTube удаления фейковых видео о коронавирусе

Роскомнадзор добился от YouTube удаления фейковых видео о коронавирусе

Американский видеохостинг удалил часть роликов с недостоверной информацией о коронавирусе в РФ, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Администрация ресурса удалила часть недостоверного контента в рамках выполнения требований Роскомнадзора. По другой части материалов на текущий момент проводятся работы.

В связи с появлением в Сети большого количества недостоверной информации о коронавирусе в России, правительством страны рассматривается возможность ужесточения наказания для распространителей фейковых материалов. Предлагается введение в том числе и уголовной ответственности для лиц, публикующих в интернете ложную информацию в целях создания панических настроений среди российских граждан.

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Автор: Яна Либерман
#россия #роскомнадзор #youtube #коронавирус

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