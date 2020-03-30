Китайцы рассказали, как преобразилась армия России

По окончании холодной войны российская армия потеряла бдительность и растеряла значительную часть своего военного потенциала. Однако в «эпоху Шойгу» армия РФ смогла кардинальным образом измениться в лучшую сторону. Подобное мнение было высказано в материале китайского информационного портала «Феникс». При этом китайские СМИ указывают на то, что «в последнее время подобная потеря бдительности больше не повторится».

«После того, как Сердюков печально покинул свой пост в 2012 году, Шойгу сделал многое для исправления результатов катастрофической военной реформы своего предшественника», — заявляют китайцы. При этом им было обращено внимание на те положительные моменты, которые удалось исправить новому министру: «Было увеличено число офицеров, в частности младшего офицерского состава, приостановлен процесс «повсеместной замены дивизий на бригады», восстановлены такие крупные ударные формирования, как мотострелковые дивизии и танковые армии, началась военная реформа «эпохи Шойгу».

Китайцы отметили, что ранее в РФ проявляли готовность к закупкам иностранного вооружения и оборудования. Однако затем в СМИ КНР рассказали, как преобразилась армия России при министре обороны Сергее Шойгу, который сделал ставку на создание нового отечественного вооружения и модернизацию старого, уже успевшего себя хорошо зарекомендовать в войсках.

«Он в больших количествах приобретал модернизированные образцы проверенного вооружения и снаряжения: основные боевые танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19, комплекты экипировки «Ратник-2», благодаря чему удалось в короткие сроки всесторонне повысить боеспособность войск», — заявляется в китайских СМИ. При этом отмечается, что в итоге в Западном военном округе РФ все старые танки были заменены на обновленные отечественные Т-72Б3, численность которых в армии России к 2020 году превысила 1200 единиц. Помимо этого, при Шойгу «происходило масштабное оснащение комплектами индивидуальной боевой экипировки «Ратник-2», благодаря чему был «преобразован облик» российской армии».

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу заявил о росте боевого потенциала Вооруженных сил РФ вдвое с 2012 года.