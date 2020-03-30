Число вывозящих россиян на родину рейсов сократится

Россия уменьшит количество авиарейсов для вывоза граждан из-за границы с 31 марта.

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил представителям СМИ, что сейчас в Россию вернулись 150 тысяч человек. Российские авиакомпании и МИД будут в оперативном режиме оповещать остающихся за границей граждан РФ о графике вылетов.

Как сообщалось, с 27 марта Россия приостановила все перелеты, исключение составили только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Сейчас в России заражены коронавирусом более 1,8 тысяч человек.