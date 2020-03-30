Оппозиция ударила по коронавирусу митингом в Омске

29 марта митингующие по зову КПРФ, «Яблока» и сторонников блогера Алексея Навального вышли на две акции протеста. Первая прошла в гайд-парке города Омска, а вторая — на перекрестке у памятника детям-блокадникам. Многие из участников — пенсионеры, то есть основная группа риска при коронавирусе. Но пандемия не остановила оппозицию. По последним данным, в городе три официально подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Митингующие выступили против голосования по поправкам в Конституцию РФ, объяснив это «узурпацией власти». Недовольство КПРФ вызвало и «обнуление» президентских сроков, предложенное ранее депутатом Валентиной Терешковой.

Участников первого митинга было не более 20, так что под запрет массовых мероприятий во время пандемии инициатива КПРФ не попадает. Обошли карантин и сторонники Навального с либералами из «Яблока», вставшие в одиночные пикеты у блокадного монумента. Но с точки зрения здравого смысла, любые протестные акции — не лучшее решение в ситуации стремительного распространения болезни, считает депутат Заксобрания Омской области Игорь Антропенко.

«Я считаю, что вряд ли это уместно сейчас, в текущей ситуации. <…> Конечно, проведение массовых мероприятий, какими бы позитивными лозунгами они не объяснялись, более чем неуместно. Я не знаю параметров их мероприятия, но очевидно, что социальная дистанция в полтора метра… Насколько она будет выдержана?», — усомнился в предусмотрительности митингующих собеседник «Политики Сегодня».

В Омской области действует губернаторский указ, по которому все магазины (кроме продуктовых и аптек) и другие общественные места были закрыты. Местные власти порекомендовали омичам не выходить из дома без крайней необходимости.

Сложно сказать, какой острой необходимостью руководствовались разношерстные оппозиционеры, собирая аж два протестных мероприятия в центре города. Но губернатор области Александр Бурков уверен, что омичи смогут победить вирус, если «каждый осознает ответственность за свою жизнь». Он настоятельно призвал жителей не подвергать себя риску и заботиться о старшем поколении.

«[Такие] мероприятия с точки зрения численности могут входить в противоречия с существующим указом губернатора. Таким образом, это будет являться нарушением карантина в условиях пандемии. Даже если нет формально юридических в этом плане нарушений, то с точки зрения гуманитарной, с точки зрения здравого смысла, проведение этого мероприятия необъяснимо», — уверен депутат Антропенко.

Руководитель омской фракции коммунистов и депутат местного Заксобрания Андрей Алехин отрицает участие партии в протестном собрании. Тем не менее журналисты, побывавшие на митинге, заметили в рядах оппозиции представителей КПРФ.

«Понятия не имею. Не про какой митинг не знаю. И не планировали, и не знал не про какой митинг. Есть у нас отдельные личности, которые пытаются себя выдать [за КПРФ]. Но КПРФ к этому никакого отношения не имеет», — заверил Алехин корреспондента «Политики Сегодня».

В Москве карантинные меры гораздо жестче, чем в регионах. С 30 марта москвичам запрещено передвигаться по городу без уважительной причины, а на улице жители столицы обязаны соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга. По мнению парламентария Заксобрания Омской области Антропенко, региону следует взять пример со столицы и бороться с пандемией похожим образом.

«Более того, у нас меры по введению ограничений в Омске, они несколько более поздние по отношению к столичному городу. На мой взгляд, было бы разумно в этом плане заимствовать эти меры. И руководитель правительства рекомендовал регионам рассмотреть их», — поделился Антропенко.

17 марта КПРФ уже проводила митинг, но в Москве. Город лидирует по количеству заболевших коронавирусом и массовые мероприятия на тот момент уже были запрещены, но коммунисты решили обойти карантинные меры. Большинство присутствующих на акции протеста были пенсионерами.