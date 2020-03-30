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 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

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13:11   30 Марта 2020
Политика

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил поддержку проекта о том, чтобы расширить полномочия кабмина для установления ЧС в связи с распространением коронавируса.

Власти Российской Федерации устанавливают жесткие меры, чтобы не допустить увеличения заболевания новым типом коронавируса в стране. Некоторое время назад правительство России внесло в Думу законопроект, который дает дополнительные полномочия кабмину. Они будут касаться в том числе установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории РФ. 

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Автор: Борис Нестеров
#чс #кабмин #коронавирус

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