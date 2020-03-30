СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил поддержку проекта о том, чтобы расширить полномочия кабмина для установления ЧС в связи с распространением коронавируса.

Власти Российской Федерации устанавливают жесткие меры, чтобы не допустить увеличения заболевания новым типом коронавируса в стране. Некоторое время назад правительство России внесло в Думу законопроект, который дает дополнительные полномочия кабмину. Они будут касаться в том числе установления режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории РФ.