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 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

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13:06   30 Марта 2020
Общество

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

СК РФ вводит ограничение на присутствие сотрудников женского пола на рабочих местах до 6 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее постановление подписал Александр Бастрыкин, отметив, что такие меры предприняты в связи с угрозой коронавируса:

"Указанные меры направлены на возможность осуществлять женщинами контроль за своими детьми и проверять соблюдение ими режима самоизоляции. Это коснется всех представительниц прекрасного пола, которые проходят службу в центральном аппарате ведомства и в региональных следственных подразделениях", - отмечено в документе.

Для остальных сотрудников Следственного комитета установлен специальный график дежурства

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Автор: Борис Нестеров
#ск #работа #ограничения #график #коронавирус

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