Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

СК РФ вводит ограничение на присутствие сотрудников женского пола на рабочих местах до 6 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее постановление подписал Александр Бастрыкин, отметив, что такие меры предприняты в связи с угрозой коронавируса:

"Указанные меры направлены на возможность осуществлять женщинами контроль за своими детьми и проверять соблюдение ими режима самоизоляции. Это коснется всех представительниц прекрасного пола, которые проходят службу в центральном аппарате ведомства и в региональных следственных подразделениях", - отмечено в документе.

Для остальных сотрудников Следственного комитета установлен специальный график дежурства