Динамику распространения коронавируса в РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Новый формат пресс-конференций ввела Медиагруппа "Патриот" на фоне коронавируса. 30 марта пройдет обсуждение пандемии COVID-19 в России и мире в режиме онлайн-трансляции.

Вопросы, связанные с динамикой заболевания, ее тенденциями и путями преодоления, рассмотрят журналисты и эксперты. Согласно информации Федерального агентства новостей, специалисты расскажут о новых симптомах коронавирусной инфекции, об успехах вирусологов в разработке вакцины и о практической пользе методических указаний по борьбе с COVID-19. Брифинг "Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции, пути преодоления" пройдет 30 марта с 14.00 до 16.00.

Эксперты обсудят ситуацию с туристическим и гостиничным бизнесом, который понес значительные потери из-за пандемии. Спикерами будут вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова и совладелица дизайнерского "ТАЙГА Hostel&Hotel" Алена Енова.

Пандемия коронавируса охватила 177 стран мира. Подробнее об этом можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сайте можно выяснить данные статистики заболевших, а также ознакомиться с мерами профилактики, симптомами и способами защиты от инфекции COVID-19.