Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
12:51   30 Марта 2020
Общество

Динамику распространения коронавируса в РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Динамику распространения коронавируса в РФ обсудят в медиацентре "Патриот"

Новый формат пресс-конференций ввела Медиагруппа "Патриот" на фоне коронавируса. 30 марта пройдет обсуждение пандемии COVID-19 в России и мире в режиме онлайн-трансляции.

Вопросы, связанные с динамикой заболевания, ее тенденциями и путями преодоления, рассмотрят журналисты и эксперты. Согласно информации Федерального агентства новостей, специалисты расскажут о новых симптомах коронавирусной инфекции, об успехах вирусологов в разработке вакцины и о практической пользе методических указаний по борьбе с COVID-19. Брифинг "Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции, пути преодоления" пройдет 30 марта с 14.00 до 16.00.

Эксперты обсудят ситуацию с туристическим и гостиничным бизнесом, который понес значительные потери из-за пандемии. Спикерами будут вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова и совладелица дизайнерского "ТАЙГА Hostel&Hotel" Алена Енова.

Пандемия коронавируса охватила 177 стран мира. Подробнее об этом можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. На сайте можно выяснить данные статистики заболевших, а также ознакомиться с мерами профилактики, симптомами и способами защиты от инфекции COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#пресс-конференция #патриот #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...