Кого и как будут штрафовать за нарушение карантина

С началом недели, объявленной президентом нерабочей, в России увеличились штрафы за нарушение карантина. На фоне эпидемии коронавируса правительство одобрило соответствующие поправки Минюста РФ. Теперь физическому лицу грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей при первом нарушении карантина и от 150 до 300 тысяч при повторном. Для юридических лиц штраф может достигать миллиона рублей.

физических лиц составляет от 15–40 тыс. руб. при первом нарушении карантина до 150–300 тыс. при последующем. Для юридических лиц он варьируется от 200–500 тыс. руб. до 500 тыс. — 1 млн руб. соответственно Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e8194a79a79478dfdeb3276

ля физических лиц составляет от 15–40 тыс. руб. при первом нарушении карантина до 150–300 тыс. при последующем. Для юридических лиц он варьируется от 200–500 тыс. руб. до 500 тыс. — 1 млн руб. соответственно. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e8194a79a79478dfdeb3276

Почему нужно сократить контакты между людьми

Число зараженных в России увеличилось до 1836 человек. 30 марта началась неделя выходных, которую объявил Владимир Путин. Весеннее солнце выбралось из-за туч во многих городах, однако россиянам советуют не спешить на прогулку. В Москве, Подмосковье, Мурманской, Калининградской областях региональные власти и вовсе объявили режим обязательной всеобщей самоизоляции.

С момента объявления пандемии 2019-nCoV прошли почти три недели. Мир активно борется с распространением коронавируса, главное здесь — снизить нагрузку на системы здравоохранения. Для этого прибегают к разным мерам социального дистанцирования, в том числе самоизоляции и карантину. В России уходить на карантин сейчас обязаны люди, прилетевшие из-за рубежа и те, кто с ними контактировал.

Вирус атипичной пневмонии опасен тем, что распространяется очень быстро, поэтому важно, чтобы рекомендации по изоляции соблюдали все. Однако всегда находятся те, кто не готов считаться с общественными интересами. Поэтому Минюст России разработал поправки к КоАП, чтобы ужесточить штрафы за нарушение карантина.

Что будет за нарушение карантина

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее заражение многих людей, предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или снятие с должности, запрет на работу в определенной сфере до трех лет или же лишение свободы на срок до трех лет.

Если из-за такого нарушение кто-то лишится жизни или же будет доказано, что правила нарушились намеренно, чтобы заразить массу людей, будет назначен штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же нарушение приведет к смерти двух и более лиц, будет назначено лишение свободы сроком до семи лет.

Законопроект подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Кабмин одобрил законопроект в первом чтении 30 марта 2020 года.

Будут ли наказывать за нарушение самоизоляции

Пока федеральные власти не объявили карантин в стране, а значит на всероссийском уровне нет запрета на выход из дома, поездки на общественном транспорте и походы в рестораны. Поэтому тем, кто не покидал пределы РФ, не контактировал с больными, штрафов бояться не стоит. Исключение для нарушителей — регионы, где власти издали постановления об обязательной всеобщей самоизоляции.

В Москве с 30 марта действует режим обязательной всеобщей изоляции, постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Аналогичная ситуация и в Московской, Калининградской, Мурманской областях.

Это означает, что все жители, независимо от возраста, должны оставаться дома и покидать квартиры только в случае крайней необходимости: поездка на работу, если сотрудник обязан посещать офис, поход в ближайший магазин, выгул животного (в Москве на расстоянии не больше 100 метров от места жительства), если требуется срочная медпомощь, от которой зависит жизнь человека. Выход из дома по уважительной причине тоже будет регулироваться — в аптеках, супермаркетах и других местах нужно соблюдать дистанцию между друг другом не меньше полутора метров.

Оперативно и технологично к контролю за соблюдением правил изоляции подошли в Москве. Где уже разрабатывается специальная система, которая будет в электронном виде отслеживать местонахождение жителей столицы. Всех обяжут зарегистрироваться на сайте столичной администрации, указать место фактического проживания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с вице-премьером порекомендовал остальным субъектам федерации последовать примеру Москвы и области и ввести подобные ограничения по перемещению местных жителей.

Как быть, если нет возможности изолироваться

Минздрав РФ рекомендует оставаться дома, однако не у всех есть такая возможность. Например, если работодатель не переводит офис на «удаленку». В таком случае стоит соблюдать дистанцию не меньше 1,5 метров, регулярно мыть руки. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, делать это важно «дочиста». По возможности носить медицинскую маску, чтобы не распространить вирус, если он протекает у вас в легкой форме, но вы об этом не знаете. В офисе важно проветривать помещение, ручки дверей и поверхности обрабатывать антисептиком.

Куда звонить по вопросам коронавируса

+7-800-2000-112 — общероссийская горячая линия по вопросам коронавируса, здесь расскажут про симптомы коронавируса, про средства профилактики от болезни, про дистанционное оформление больничного. Помимо этого горячая линия принимает жалобы на действия работодателей, медиков и других уполномоченных лиц.

+7-800-200-91-85 — горячая линия по вопросам перехода на дистанционное обучение, операторы расскажут учителям и родителям об организации онлайн-обучения.

+7-800-222-55-71 — горячая линия Минобрнауки, здесь студентов вузов проинструктируют по условиям обучения во время эпидемии. А по телефону +7–495–547–12–02 абитуриентам расскажут, как изменятся правила поступления в ВУЗы.

+7-499-678-12-03 — горячая линия Ростуризма, если вы застряли заграницей и не можете вернуться в Россию.

+7-800-550-99-03 — горячая линия Росздравнадзора по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов.