Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Война! Именно так нам преподносит борьбу с коронавирусом подавляющее большинство европейских политиков. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прочит миру миллионы жертв.

«Это глобальный кризис, который требует глобальной реакции», — призывает он.

А между тем, начавшаяся в конце прошлого года в Китае эпидемия вплоть до марта никаких панических настроений в остальном мире не вызывала. И у ЕС, и у США, было минимум два месяца на подготовку. Как показали события прошедшего месяца, на Западе готовились, но вовсе не к согласованному отражению врага.

Напомню, в начале весны по всему миру заболело около 100 тысяч человек, из которых 80 процентов приходилось на Китай. В Германии было около тысячи заболевших, в Италии, по которой пришелся основной удар — менее десяти.

И в этих условиях канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине:

«Когда вокруг бушует вирус, а у населения нет иммунитета, и не существует лекарства, то от 60 до 70 процентов населения будет заражено».

Буквально следом за ней с аналогичными заявлениями выступают правительства Британии и Франции. Ведущие европейские газеты приводят мнения самых авторитетных специалистов, в среднем звучащие как опубликованный в начале марта британской газетой The Guardian внутренний установочный документ для руководства Национальной службы здравоохранения Великобритании. В нем утверждается, что эпидемия продлится год, а в стране будут заражены до 80% населения из которых умрет «всего лишь 0,6 процента» — 318 660 человек.

И после этого кто-то будет сомневаться в том, что паника в ЕС возникла спонтанно? Что ее не устроили специально высшие должностные лица ведущих государств?

Что еще более показательно, при подобных согласованных выступлениях в ЕС пальцем о палец не ударили ради совместных действий по противодействию пандемии. Наоборот, даже границы закрывали и ограничивали передвижение людей кто во что горазд. На границе ФРГ с Польшей пришлось использовать спецназ, чтобы предотвратить погромы пропускных пунктов разъяренными людьми.

Мало того, в течение первой недели марта по ЕС прошла волна поистине позорных случаев. И все с полного одобрения, а то и по прямому указанию властей.

4 марта Германия заблокировала по прямому указанию правительства 830 тысяч масок — помощь Китая Италии. Итальянским дипломатам потребовалось три недели, чтобы правительство ФРГ отдало им груз.

Аналогично задержала минимум 23 тысячи масок для итальянской провинции Лацио таможня Польши. При этом Варшава опровергала сам факт ареста груза. Как оказалось, врали. Несколько дней назад посольство Италии в Польше дипломатично поблагодарило польские власти и обнадежило соотечественников обещанием, что маски «скоро прибудут» в Италию.

Румыния в аэропорту Клуж-Напока задержала 10 тысяч хирургических масок, нескольких тысяч одноразовых масок, 45 медицинских защитных костюмов и 400 защитных чехлов для обуви.

Но всех превзошли чехи и американцы.

Первые оповестили весь мир о разоблачении международных контрабандистов, торговавших медицинским оборудованием. Которое было изъято и распределено среди чешских больниц. Скандал подняли журналисты, заметившие на упаковках флаги КНР и Италии с надписями «Мы с вами. Вперед, Италия!»

Чешское правительство тоже сначала опровергало очевидное и лишь спустя несколько недель признало, что это был груз Красного Креста (!). Но так как его уже раздали по больницам, вернуть 680 тысяч масок обещали «потом».

Что до американцев, то они и вовсе 17 марта самолетом военно-транспортной авиации C-17 Globemaster III вывезли из Италии в Мемфис (США) 500 тысяч комплектов тестов для диагностики коронавируса. И тоже без комментариев.

Лишь после того, как итальянская La Repubblica прямо на первой полосе обвинила США в том, что они вывозят из охваченной эпидемией страны необходимые здесь тесты, американцы соблаговолили ответить. Они назвали произошедшее «демонстрацией международной солидарности». Осталось только добавить слово «трудящихся» — дословный слоган плакатов, с которыми в СССР выходили на парад 1 мая.

И это лишь известные случаи, которые тоже способствовали панике, охватившей всю Европу, а за ней и Соединенные Штаты. Дошло до того, что на Манхеттене разместили передвижной морг, а врачи ведущих больниц США публично обсуждают возможность отказа от реанимации пациентов с остановкой дыхания.

В Нью-Йорке не обращают внимания на то, что максимальное число умерших в 9-миллионном городе — 50 человек в сутки. А в среднем, в самые обычные дни, в городе умирает от разных причин несколько сотен человек. И увеличение количества трупов на 10-15 процентов не требует столь способствующих панике мер.

Никто не вспоминает и о том, что обычный сезонный грипп в 2018 году унес за несколько месяцев жизни 80 тысяч американцев. И тогда никто не ставил морги на улицах, не отказывался реанимировать тяжелых больных. И вообще не было никакой паники, и пандемию никто не объявлял.

А ведь единственное, что изменилось в США с тех пор, так это выборы. Этой осенью президент Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок. При этом весь мир стал не только свидетелем, но и участником яростной борьбы демпартии США как с политикой Дональда Трампа, так и с ним лично.

Демократы, отстаивающие интересы транснациональных корпораций начали с обвинений России, «избравшей Трампа» благодаря «вмешательству в выборы», продолжили попыткой импичмента с привлечением Украины, а сегодня уже и эпидемия коронавируса используется как инструмент политической борьбы.

Борьбы безнравственной, благодаря искусственно нагнетаемой истерии, уносящей тысячи жизней, которые можно было спасти. И надо отдать должное, задействованы огромные силы и средства, если глава ВОЗ и главы государств ЕС пляшут под дудку демократов США.

Один лишь пример, дающий представление о могуществе нагнетающих истерию сил. Итальянская газета La Stampa (4-я по тиражу в стране), писавшая о бесполезности помощи России, принадлежит транснациональной корпорации Fiat Chrysler Automobiles N.V. (сокращенно FCA). Которая занимает 7 место в мире и планирует довести операционную прибыль до 132 миллиардов евро. Это всего в три раза меньше, чем госбюджеты Франции или ФРГ и больше, чем у таких членов ЕС, как Португалия или Польша.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что ради сохранения сложившегося в мире статус-кво и победы на выборах в США их кандидата, транснациональные корпорации и представляющие их интересы политики, включая демократов США, готовы и дальше нагнетать истерию, убивая все больше и больше людей.

Ничего личного — только бизнес.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.