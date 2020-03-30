Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.

Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе. Количество выписавшихся пациентов выросло до 66 человек. Девять человек погибли в России из-за коронавируса.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Российские власти предпринимают все возможные меры по борьбе с распространением инфекции. Россиян просят соблюдать самоизоляцию.