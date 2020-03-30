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 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
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Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
12:07   30 Марта 2020
Политика

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки в России: 302 случая в 35 регионах страны, оповещает оперативный штаб.

Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе. Количество выписавшихся пациентов выросло до 66 человек. Девять человек погибли в России из-за коронавируса.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Российские власти предпринимают все возможные меры по борьбе с распространением инфекции. Россиян просят соблюдать самоизоляцию.

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Автор: Василий Пименов
#россия #статистика #коронавирус

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