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 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

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12:05   30 Марта 2020
Общество

Правительство Мурманской области ввело новые ограничения из-за COVID-19

Правительство Мурманской области ввело новые ограничения из-за COVID-19

Решение о переходе региона на режим самоизоляции власти Мурманской области приняли для предупреждения распространения COVID-19.

Распоряжение вступает в силу с 12.00 дня 30 марта. Местный оперативный штаб заявил, что ограничения предусматривают исключения. Выходить на улицу можно тем людям, которые продолжают работать, кому необходимы продукты и кому нужно выгулять домашнего питомца. Они обязаны соблюдать меры предосторожности, особенно важно держать дистанцию в 1,5 метра.

Мурманские власти уже распорядились о введении ограничений на въезд в населенные пункты Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа. С сегодняшнего дня этот список пополнили Кировск и Апатиты. Попасть туда теперь можно при наличии постоянной или временной регистрации.

Российские власти стремятся осуществлять работу на опережение в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Актуальную информацию о распространении болезни стоит отслеживать на официальном сайте стопкоронавирус.рф. На портале также представлено описание первых симптомов, при появлении которых необходимо обратиться за медицинской помощью.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #мурманск

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