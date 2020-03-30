Правительство Мурманской области ввело новые ограничения из-за COVID-19

Решение о переходе региона на режим самоизоляции власти Мурманской области приняли для предупреждения распространения COVID-19.

Распоряжение вступает в силу с 12.00 дня 30 марта. Местный оперативный штаб заявил, что ограничения предусматривают исключения. Выходить на улицу можно тем людям, которые продолжают работать, кому необходимы продукты и кому нужно выгулять домашнего питомца. Они обязаны соблюдать меры предосторожности, особенно важно держать дистанцию в 1,5 метра.

Мурманские власти уже распорядились о введении ограничений на въезд в населенные пункты Ковдор, Мончегорск, Териберка и Ура-Губа. С сегодняшнего дня этот список пополнили Кировск и Апатиты. Попасть туда теперь можно при наличии постоянной или временной регистрации.

Российские власти стремятся осуществлять работу на опережение в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Актуальную информацию о распространении болезни стоит отслеживать на официальном сайте стопкоронавирус.рф. На портале также представлено описание первых симптомов, при появлении которых необходимо обратиться за медицинской помощью.