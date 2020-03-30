Министр здравоохранения РФ сообщил о 32 тяжелых больных в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 32 тяжелых больных, которые сейчас находятся в 18 регионах страны.

Сейчас в России готовы для приема зараженных COVID-19 78 000 коек, заявил Мурашко. Министерство здравоохранения будет привлекать к помощи студентов медицинских учебных заведений.

На 30 марта, по официальной информации, в России выявлено 1544 случая заболевания. Скончались 11 человек. Выздоровели 68: в Москве — 28, в Московской области – десять, в Санкт-Петербурге — пять, в Красноярском крае, Липецкой и Тамбовской областях — по три человека. Всего в мире коронавирусом заразились свыше 724 300 человек, умерли 34 000, вылечились 151 809.