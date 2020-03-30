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Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
11:58   30 Марта 2020
Общество

Министр здравоохранения РФ сообщил о 32 тяжелых больных в России

Министр здравоохранения РФ сообщил о 32 тяжелых больных в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 32 тяжелых больных, которые сейчас находятся в 18 регионах страны.

Сейчас в России готовы для приема зараженных COVID-19 78 000 коек, заявил Мурашко. Министерство здравоохранения будет привлекать к помощи студентов медицинских учебных заведений.

На 30 марта, по официальной информации, в России выявлено 1544 случая заболевания. Скончались 11 человек. Выздоровели 68: в Москве — 28, в Московской области – десять, в Санкт-Петербурге — пять, в Красноярском крае, Липецкой и Тамбовской областях — по три человека. Всего в мире коронавирусом заразились свыше 724 300 человек, умерли 34 000, вылечились 151 809.

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Автор: Руслан Неглинный
#больные #коронавирус

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