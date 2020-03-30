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 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

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Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России
11:55   30 Марта 2020
Общество

Мурашко: студентов медвузов России привлекут к борьбе с коронавирусом

Мурашко: студентов медвузов России привлекут к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Минздраве приняли решение привлечь студентов медицинских вузов для оказания помощи врачам в рамках борьбы с коронавирусом.

Согласно заявлению главы ведомства, в настоящее время в России подготовили 78 тыс. коек для приема пациентов с COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находятся 194 тыс. 353 человека. На территории России проведено свыше 343,5 тыс. исследований на выявление COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#россия #студенты #коронавирус

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