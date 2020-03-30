Мурашко: студентов медвузов России привлекут к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Минздраве приняли решение привлечь студентов медицинских вузов для оказания помощи врачам в рамках борьбы с коронавирусом.

Согласно заявлению главы ведомства, в настоящее время в России подготовили 78 тыс. коек для приема пациентов с COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находятся 194 тыс. 353 человека. На территории России проведено свыше 343,5 тыс. исследований на выявление COVID-19.