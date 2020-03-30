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Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

Житель Владимирской области с подтвержденным COVID-19 скончался в больнице

 Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах

Бастрыкин ввел ограничение на присутствие сотрудников СК на рабочих местах
СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

СФ выступил за расширение полномочий кабмина по установлению режима ЧС

 Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ

Зафиксировано 302 новых случая заражения коронавирусом в РФ
Европа и США перековали COVID-19 в оружие политической борьбы

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 Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

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11:50   30 Марта 2020
Политика

Частные медучреждения Москвы организуют койко-места в связи с COVID-19

Частные медучреждения Москвы организуют койко-места в связи с COVID-19

Московский мэр Сергей Собянин обратился с просьбой об издании распоряжения для частных клиник развернуть койко-места к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут СМИ.

В связи с распространением коронавирусной инфекции мэр Москвы попросил Мишустина обратиться к столичным частным клиникам с поручением о развертывании сети койко-мест для помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Как передает издание Nation News, Собянин отметил, что многими жителями столицы не соблюдается режим самоизоляции. Он подчеркнул, что москвичи восприняли предпринимаемые властями меры с ощутимой "прохладой". В виду этого, мэр Москвы призвал всех граждан города соблюдать карантин за исключением людей, трудящихся на производствах или в органах власти. 

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Автор: Борис Нестеров
#москва #россия #собянин #мишустин #коронавирус

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