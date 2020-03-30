Частные медучреждения Москвы организуют койко-места в связи с COVID-19

Московский мэр Сергей Собянин обратился с просьбой об издании распоряжения для частных клиник развернуть койко-места к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишут СМИ.

В связи с распространением коронавирусной инфекции мэр Москвы попросил Мишустина обратиться к столичным частным клиникам с поручением о развертывании сети койко-мест для помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Как передает издание Nation News, Собянин отметил, что многими жителями столицы не соблюдается режим самоизоляции. Он подчеркнул, что москвичи восприняли предпринимаемые властями меры с ощутимой "прохладой". В виду этого, мэр Москвы призвал всех граждан города соблюдать карантин за исключением людей, трудящихся на производствах или в органах власти.