ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

Российский ученый Максим Шугалей смог сбежать из ливийской тюрьмы "Митига", где его удерживали незаконно. Информацию об этом подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич в понедельник, 30 марта.

28 марта арабские социальные сети опубликовали сообщения о том, что из неофициальной тюрьмы "Митига" сбежали заключенные, среди которых был человек, разговаривавший на русском языке, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Малькевича, информацию об инциденте удалось собрать через контакты с источниками и мониторинг соцсетей. Глава ФЗНЦ подтвердил, что среди бежавших был социолог Шугалей. Боевики не дали заключенным далеко уйти и схватили их близ Триполи.

Однако, несмотря на множество сообщений, нельзя утверждать точно, что Шугалея поймали после побега. Чтобы прояснить ситуацию, в тюрьму был направлен адвокат. Известно, что тех, кто был пойман после побега, сильно избили и бросили в карцер.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в неофициальной тюрьме "Митига" с мая 2019 года. Перед тем, как приехать в Ливию, ученые согласовали детали своей исследовательской работы, но вскоре их схватили и передали боевикам группировки RADA.