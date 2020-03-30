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11:47   30 Марта 2020
Политика

ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

Российский ученый Максим Шугалей смог сбежать из ливийской тюрьмы "Митига", где его удерживали незаконно. Информацию об этом подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич в понедельник, 30 марта. 

28 марта арабские социальные сети опубликовали сообщения о том, что из неофициальной тюрьмы "Митига" сбежали заключенные, среди которых был человек, разговаривавший на русском языке, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Малькевича, информацию об инциденте удалось собрать через контакты с источниками и мониторинг соцсетей. Глава ФЗНЦ подтвердил, что среди бежавших был социолог Шугалей. Боевики не дали заключенным далеко уйти и схватили их близ Триполи.

Однако, несмотря на множество сообщений, нельзя утверждать точно, что Шугалея поймали после побега. Чтобы прояснить ситуацию, в тюрьму был направлен адвокат. Известно, что тех, кто был пойман после побега, сильно избили и бросили в карцер.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в неофициальной тюрьме "Митига" с мая 2019 года. Перед тем, как приехать в Ливию, ученые согласовали детали своей исследовательской работы, но вскоре их схватили и передали боевикам группировки RADA.

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Автор: Борис Нестеров
#малькевич #митига #Шугалей

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