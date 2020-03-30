Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок в Казахстан

Злоумышленников, которые пытались незаконно вывезти из России в Казахстан более 19 тонн дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок, поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Груз отправили из Екатеринбурга на двух автомобилях через пункт пропуска Петухово в Курганской области. Правоохранительные органы изъяли у перевозчика весь багаж, оставив его в России.

Накануне челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль, в котором везли около 4 тонн запрещенных к вывозу медицинских изделий.