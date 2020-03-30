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11:39   30 Марта 2020
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Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок в Казахстан

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду медицинских масок в Казахстан

Злоумышленников, которые пытались незаконно вывезти из России в Казахстан более 19 тонн дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок, поймали сотрудники пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Груз отправили из Екатеринбурга на двух автомобилях через пункт пропуска Петухово в Курганской области. Правоохранительные органы изъяли у перевозчика весь багаж, оставив его в России.

Накануне челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль, в котором везли около 4 тонн запрещенных к вывозу медицинских изделий.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #контрабанда #коронавирус

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