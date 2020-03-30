Звезда "Холопа" Милош Бикович самоизолировался в горах

Сербский актер кино и театра Милош Бикович принял решение уехать в горы на время вспышки коронавируса.

Артист разместил сообщение для фанатов на своей странице в социальной сети Instagram. Бикович рассказал, что самоизолировался вдали от города. Он показал, что соблюдает карантин, продемонстрировав фото в медицинской маске, сделанной на фоне гор. Сербский актер обратился к гражданам, заявив о необходимости быть ответственными в такое непростое время. Он заявил о необходимости соблюдения самоизоляции. Выходная неделя не должна восприниматься как повод для развлечений и поездок. Только серьезный подход к ситуации позволит избежать трагедии.

Актер отметил, что в город он выезжает только в медицинской маске. На природе он старается не пересекаться с людьми, поэтому носить одноразовое средство защиты нет никакой необходимости. Поклонники поддержали Биковича. Они указали на безответственность людей, не соблюдающих условия самоизоляции. Решение актера выбраться из города и обезопасить себя от инфекции было встречено положительно.

Ранее Милош Бикович откровенно рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к сексу. Он заявил, что заниматься сексом ради удовольствия — слабость.