Мишустин рассказал о правительственном бюджете на создание новых койко-мест в больницах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в больницах между 77 регионами Российской Федерации распределят 33,4 млрд рублей на создание необходимого для граждан количества койко-мест в местных больницах.

Правительство также выделило денежные средства на то, чтобы больницы могли закупиться автомобилями скорой помощи. На это государство заложило 5,2 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Мишустин.

Также были выделены средства для того, чтобы в больницах появились новые койко-места для всех, кому необходима будет помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции. 33,4 млрд рублей выделено для распределения этих средств между 77 региональными больницами.