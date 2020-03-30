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11:31   30 Марта 2020
Общество

Мишустин рассказал о правительственном бюджете на создание новых койко-мест в больницах

Мишустин рассказал о правительственном бюджете на создание новых койко-мест в больницах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в больницах между 77 регионами Российской Федерации распределят 33,4 млрд рублей на создание необходимого для граждан количества койко-мест в местных больницах.

Правительство также выделило денежные средства на то, чтобы больницы могли закупиться автомобилями скорой помощи. На это государство заложило 5,2 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Мишустин.

Также были выделены средства для того, чтобы в больницах появились новые койко-места для всех, кому необходима будет помощь в связи с распространением коронавирусной инфекции. 33,4 млрд рублей выделено для распределения этих средств между 77 региональными больницами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#больницы #мишустин #коронавирус

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