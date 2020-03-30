Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров

Государственная дума РФ завтра, во вторник, рассмотрит в первом чтении проект по расширению полномочий кабинета министров, в том числе и на право введения режима чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился ужесточить наказание лицам, нарушившим карантин в условиях эпидемии. Правительство России уже одобрило поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

На 30 марта, по официальной информации, в России выявлено 1544 случая заболевания COVID-19. 11 человек умерли, выздоровели 68. Всего в мире заражены COVID-19 724 300 человек.