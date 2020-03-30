Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Звезда "Холопа" Милош Бикович самоизолировался в горах

Звезда "Холопа" Милош Бикович самоизолировался в горах

 Собянин сообщил о невыполнении москвичами правил самоизоляции

Собянин сообщил о невыполнении москвичами правил самоизоляции
ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

 Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров

Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
Звезда "Холопа" Милош Бикович самоизолировался в горах

Звезда "Холопа" Милош Бикович самоизолировался в горах

 Собянин сообщил о невыполнении москвичами правил самоизоляции

Собянин сообщил о невыполнении москвичами правил самоизоляции
ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

ФЗНЦ подтвердил, что в числе бежавших из тюрьмы "Митига" был Шугалей

 Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров

Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров
Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

Защитить от коронавируса может прививка БЦЖ, которую ставят в роддомах России

 Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут

Ученые назвали температуру, которая уничтожает коронавирус за пять минут
11:20   30 Марта 2020
Политика

Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров

Госдума РФ рассмотрит проект расширения полномочий кабинета министров

Государственная дума РФ завтра, во вторник, рассмотрит в первом чтении проект по расширению полномочий кабинета министров, в том числе и на право введения режима чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился ужесточить наказание лицам, нарушившим карантин в условиях эпидемии. Правительство России уже одобрило поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

На 30 марта, по официальной информации, в России выявлено 1544 случая заболевания COVID-19. 11 человек умерли, выздоровели 68. Всего в мире заражены COVID-19 724 300 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #кабинет министров #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...