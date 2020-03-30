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10:54   30 Марта 2020
Общество

Первое уголовное дело было возбуждено в Крыму против нарушителя самоизоляции

Первое уголовное дело было возбуждено в Крыму против нарушителя самоизоляции

Нарушитель, который не соблюдал в полной мере режим самоизоляции, заразил коронавирусом сотрудника медицинского центра.

МВД сообщило, что против злостного нарушителя режима самоизоляции, введенного в РФ в связи с борьбой по распространению коронавируса, было возбуждено уголовное дело. Нарушитель из-за своего безответственного поведения заразил коронавирусной инфекцией сотрудника медцентра в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю, когда из-за несознательного гражданина, который нарушил предписанный правительством режим самоизоляции, инфекцию от него подхватил другой человек.

Заболевший отправился в медицинский центр и во время прохождения медосмотра заразил врача. Было установлено 78 граждан, которые контактировали с зараженным. Сейчас все они находятся на самоизоляции в обсерваториях и инфекционных больницах.

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Автор: Яна Либерман
#крым #уголовное дело #карантин

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