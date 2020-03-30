Врачи в Коммунарке констатировали смерть пациента с коронавирусной инфекцией

Инфицированный коронавирусом пожилой москвич скончался в больнице в Коммунарке. Летальный исход подтвердил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Всего за сутки в больницу поступили 28 человек, а выписаны по состоянию здоровья восемь пациентов. Смертей две: 80-летний больной без коронавируса, а также 69-летний гражданин с вероятной коронавирусной инфекцией, сообщил Проценко. Он отметил, что в обоих случаях пациенты несколько дней находились на искусственной вентиляцией легких. По информации Федерального агентства новостей, в отделе реанимации и интенсивной терапии находятся 19 заболевших граждан.

Согласно данным официального портала стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, из них 270 — за последние сутки. В целях противодействия эпидемии власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех горожан. В ближайшем будущем, чтобы покинуть дом, москвичам придется получить специальный пропуск.