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10:33   30 Марта 2020
Общество

Врачи в Коммунарке констатировали смерть пациента с коронавирусной инфекцией

Врачи в Коммунарке констатировали смерть пациента с коронавирусной инфекцией

Инфицированный коронавирусом пожилой москвич скончался в больнице в Коммунарке. Летальный исход подтвердил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Всего за сутки в больницу поступили 28 человек, а выписаны по состоянию здоровья восемь пациентов. Смертей две: 80-летний больной без коронавируса, а также 69-летний гражданин с вероятной коронавирусной инфекцией, сообщил Проценко. Он отметил, что в обоих случаях пациенты несколько дней находились на искусственной вентиляцией легких. По информации Федерального агентства новостей, в отделе реанимации и интенсивной терапии находятся 19 заболевших граждан.

Согласно данным официального портала стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, из них 270  — за последние сутки. В целях противодействия эпидемии власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех горожан. В ближайшем будущем, чтобы покинуть дом, москвичам придется получить специальный пропуск.

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Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #коммунарка #коронавирус

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