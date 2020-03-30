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10:27   30 Марта 2020
Экономика

Цены на нефть в начале недели упали на 4%

Цены на нефть в начале недели упали на 4%

Стоимость фьючерсов на нефть основных марок вновь снизилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Баррель теряет около 4% цены – топливо марки Brent дешевеет до 26 долларов.

Фондовые биржи все еще пребывают в шоковом состоянии – опасность осложнения ситуации вокруг коронавируса вызывает снижение котировок. Особенно сильно на происходящее влияют цены на энергоресурсы. В понедельник, 30 марта, стоимость июньских фьючерсов на нефть вновь падает. Снижение превышает 4%.

Нефть марки Brent, к примеру, теряет 4,15% и оказывается на планке в 26,75 долларов. Американская нефтяная смесь WTI стоит 20,51 доллара. При этом ночью стоимость барреля топлива из США обрушилась ниже 20 долларов – такого американская энергетическая индустрия не видела с 2002 года.

Снижение нефтяных котировок обусловлено общей неопределенностью на биржах. Инвесторы опасаются вкладывать средства, так как экономические турбуленции остаются непрогнозируемыми.

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Автор: Ирина Большунова
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